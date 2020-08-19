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Борьба за живучесть корабля: участники конкурса «Кубок моря» проводят тренировки в Азербайджане

Андрей Аркадьев
18:13 19.08.2020
Тренировки проводятся на береговом тренажерном комплексе, в котором есть макеты различных корабельных отсеков.
Борьба за живучесть корабля: участники конкурса «Кубок моря» проводят тренировки в Азербайджане
© Фото: Минобороны России

Участники конкурса «Кубок моря» в Азербайджане приступили к тренировками по борьбе за живучесть корабля. Команде необходимо за минимальное время предотвратить поступление забортной воды в отсек, используя аварийный инвентарь – пластыри, струбцины, деревянные и металлические распорки.

Конкурс «Кубок моря» АрМИ-2020 пройдет на военно-морской базе Пута ВМС Азербайджана с 24 августа по 4 сентября. В этом году в состязании примут участие две команды: России и Азербайджана. Нашу страну представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий и последний корабль проекта 21630 «Буян», разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро и построен на Судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

Вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-мм системой залпового огня «Град-М». Благодаря малой осадке и высокой маневренности, «Махачкала» способен решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.

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