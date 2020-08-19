На крутых поворотах: кадры экстремального вождения на «АрМИ-2020 под Воронежем»

Под Воронежем максимальные скорости из УAЗов, КaмAЗов и УРAЛов выжимают участники конкурса Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники».

Российским военным водителям в этом соревновании конкуренцию составят команды Белоруссии, Узбекистана и Китая.

Участники опробовали трассу. Она полна коварных преград: змейки, овраги, косогоры, противотанковые рвы, болота и даже пески. При этом на некоторых экстремальных участках необходимо уметь столь же виртуозно и быстро ехать задним ходом.

Конкурс стартует в первый день Армейских международных игр - 23 августа.