Прыжки на точность: в Ульяновске разыгрывают Кубок командующего ВДВ по парашютному спорту
Всего Кубок оспаривают более 120 спортсменов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В небе под Ульяновском разыгрывают Кубок командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова по парашютному спорту.
Судьи оценивают множество параметров - например, точность приземления. В серии из восьми попыток нужно показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром 2-3 сантиметра.
Всего Кубок оспаривают более 120 спортсменов. 15 мужских и 5 женских команд представляют все соединения ВДВ, военные округа, профильные вузы, ДОСААФ и другие организации.