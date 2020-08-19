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В суворовском училище в Северной Осетии появится образовательный интерактивный комплекс

Андрей Аркадьев
15:16 19.08.2020
Комплекс включает в себя систему визуализации с панорамной видеостеной сверхвысокого разрешения с активными зонами.
В суворовском училище в Северной Осетии появится образовательный интерактивный комплекс
© Фото: Минобороны России

Уникальный интерактивный образовательный комплекс по изучению географии «Путешествие во времени и пространстве» появится в новом Суворовском военном училище, которое будет открыто во Владикавказе к началу учебного года.

Проинспектировать завершение строительства нового городка под размещение училища прибыл в республику заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Завершение строительства объектов первой очереди позволит уже с 1 сентября текущего года 320 воспитанникам смогут начать обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения Минобороны России.

Интерактивный образовательный комплекс включает в себя систему визуализации с панорамной видеостеной сверхвысокого разрешения с активными зонами, аппаратный комплекс виртуальной реальности.

У преподавателей появится новый образовательный инструмент с возможностями использования специально разработанного комплекта интерактивных занятий по географии и самостоятельной подготовки своих уроков, используя все возможности Комплекса.

Воспитанники под руководством преподавателя смогут создавать свои географические проекты с последующей их демонстрацией в рамках уроков, конкурсов, конференций, фестивалей и олимпиад.

До конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России будут сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.

Также будут сданы гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.

Учитывая высокую социальную значимость возводимого объекта военные строители в рекордно короткие сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года, и уже к началу учебного года училище примет своих первых воспитанников.

Замминистра обороны посетил площадку строительства где проверил качество и объем выполняемых работ. Всего, по завершении строительства объектов второй, очереди в стенах училища будут проходить обучение 560 суворовцев.

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