Два Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии, добавили в ведомстве.

Летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, уточнили в Министерстве.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет имеет турбовинтовые двигатели. На тот момент только такие силовые установки позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.