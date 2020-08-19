Раскаты выстрелов: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку вооружения

На полигоне Алабино в Московской области участники самого зрелищного конкурса - «Танкового биатлона» - провели пристрелку орудий своих боевых машин.

В этом году конкурс будет еще более зрелищным, чем в прошлом. Организаторы увеличили количество огневых задач. Именно меткая стрельба, а не скорость преодоления дистанции должна стать ключевым фактором победы. Поэтому пристрелке экипажи уделяют особое внимание.

Международный этап «Танкового биатлона» пройдет на военном полигоне Алабино в Подмосковье с 23 августа по 5 сентября. Конкурс разделен на три этапа. Первый представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. На втором этапе участвуют по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

Призеры в номинациях определяются по результатам всех этапов конкурса. Команда - победитель конкурса определяется судейской комиссией по сумме результатов всех четырех этапов, набрав наибольшее количество баллов за занятые места на соответствующих этапах с учетом коэффициентов значимости.