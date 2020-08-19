Военные полицейские взяли под охрану мост через Волгу: кадры учений

Организацию комендантской службы на стратегически важных объектах обеспечили подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных учений «Страж-2020».

Военные полицейские организовали охрану временной паромной переправы на реке Волга в Астраханской области. Инженерные подразделения ЮВО восстановили транспортное сообщение между берегами Волги вблизи железнодорожной станции Трусово. Военная полиция организовала комендантскую службу и обеспечила правопорядок при движении транспортных и людских потоков по паромному мосту.

Также задачи комендантской службы военные полицейские выполнили в Адыгее, где подразделение железнодорожных войск установило временный железнодорожный мост на реке Лаба у населенного пункта Кошехабль.

Масштабные специальные учения по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проходит на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Специальные задачи выполняются на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.