Конкурс АрМИ-2020 «Снайперский рубеж»

«Снайперский рубеж» - это конкурс мастерства снайперской полевой выучки. В соревнованиях снайперов будут продемонстрированы индивидуальные и парные действия. Закончится все упражнениями «Снайперский биатлон» и «Дуэль».

Команды составят: руководитель команды, тренер команды, переводчик и снайперы в количестве шести человек.

Вооружение, используемое в соревнованиях - 7,62 мм снайперская винтовка СВД с штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5.

В индивидуальном зачете принимают участие по четыре снайпера от каждой команды. На данном этапе все снайперы выполняют семь упражнений - квалификацию, стрельбу на зачет, действия снайпера в обороне (ночью), действия снайпера в наступлении, пирамиду, стрельбу с выносом точки прицеливания.

Упражнения оцениваются и места распределяются в рейтинге по наименьшей сумме мест по итогам упражнений первого этапа. При равенстве мест преимущество отдается снайперу, показавшему лучший результат по итогам упражнения «Квалификация».

В парном зачете соревнуются восемь команд по итогам первого этапа. В ходе «Парного зачета» снайперы делятся на пары. Подгруппы А выполняют семь упражнений: догони, найди свою цель, прими решение, ночная стрельба с напарником, взаимодействие, стрельба выносом точки прицеливания, отход. Подгруппы В выполняют три упражнения: стрельба с напарника, взаимодействие, стрельба с выносом точки прицеливания.

По результатам этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперских пар команды за упражнение второго этапа и состав подгрупп для участия в третьем этапе.

Заключительный этап - «Кто быстрее» - в ходе него подгруппы А выполняют упражнение «Снайперский биатлон», подгруппа В выполняет упражнение «Дуэль».

Снайперы подгруппы А преодолевают препятствия (пролом в стене, забор, ров и проход в проволочном заграждении). После преодоления препятствий они прибывают на рубежи открытия огня и поражают цели из пистолета ПМ, из винтовки СВД. Затем они снова преодолевают препятствия (динамическую стену, наклонную лестницу и завал), после чего им предстоит перенести ящики с боеприпасами.

Подгруппы В проходят упражнение «дуэль», в ходе которого они должны поразить свою мишень быстрее всех.

Лучший снайпер определяется по наименьшей сумме мест, занятых в упражнениях первого этапа. Лучшая снайперская пара определяется по наименьшей сумме мест, занятых в упражнениях второго этапа. Лучшая команда определяется по результатам третьего этапа.

Призеры награждаются кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Награждение победителей и призеров осуществляется в торжественной обстановке в ходе церемонии закрытия Конкурса на основании итоговых протоколов этапов Конкурса.

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