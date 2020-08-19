Экипажи химической разведки из семи стран впервые примут участие в конкурсе «Безопасная среда»

Экипажи химической разведки из семи стран прибыли на полигон Песочное учебного центра Военной академии РХБ защиты (Ярославская область), где пройдет международный конкурс «Безопасная среда-2020». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В конкурсе участвуют команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Традиционно в международном конкурсе выступают экипажи химической разведки Вооруженных сил Российской Федерации, команды Китайской Народной Республики и Республики Беларусь.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет в августе на полигоне Песочное в период с 23 по 29 августа на границе Костромской и Ярославской областей.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водителям разведывательных химических машин РХМ-4 предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяженностью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.