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На территории Главного храма ВС РФ испекли самую большую шарлотку в мире

Андрей Аркадьев
10:37 19.08.2020
Для изготовления пирога площадью почти в 17 квадратных метров потребовалось 2000 яблок, 1700 яиц и 200 кг муки.
На территории Главного храма ВС РФ испекли самую большую шарлотку в мире
© Фото: Tim Mossholder, Unsplash.com

Самую большую в мире шарлотку изготовили к Яблочному спасу на территории Главного Храма Вооруженных Сил РФ в Парке Патриот.

Популярный в России яблочный десерт, весом в 320 килограммов, был представлен в праздник Яблочного спаса (19 августа) на площади перед Главным храмом вооруженных сил России (Храм Воскресения Христова).

Для изготовления пирога площадью почти в 17 квадратных метров поварам музейно-храмового комплекса потребовалось 2000 яблок, 1700 яиц и 200 кг муки.

Божественную литургию в честь праздника провел епископ клинский Стефан. После чего на площади перед Храмом состоялся чин освящения яблок, а гости попробовали уникальную шарлотку.

Кроме того, все желающие на протяжении всего дня смогут принять участие в ярмарке, представленной Тульской областью. Этот регион стал первым, кто презентовал свой туристический и производственный потенциал на территории перед Главным Храмом вооруженных сил России в Кубинке.

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