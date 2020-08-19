На территории Главного храма ВС РФ испекли самую большую шарлотку в мире

Самую большую в мире шарлотку изготовили к Яблочному спасу на территории Главного Храма Вооруженных Сил РФ в Парке Патриот.

Популярный в России яблочный десерт, весом в 320 килограммов, был представлен в праздник Яблочного спаса (19 августа) на площади перед Главным храмом вооруженных сил России (Храм Воскресения Христова).

Для изготовления пирога площадью почти в 17 квадратных метров поварам музейно-храмового комплекса потребовалось 2000 яблок, 1700 яиц и 200 кг муки.

Божественную литургию в честь праздника провел епископ клинский Стефан. После чего на площади перед Храмом состоялся чин освящения яблок, а гости попробовали уникальную шарлотку.

Кроме того, все желающие на протяжении всего дня смогут принять участие в ярмарке, представленной Тульской областью. Этот регион стал первым, кто презентовал свой туристический и производственный потенциал на территории перед Главным Храмом вооруженных сил России в Кубинке.