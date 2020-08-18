«Ныряющие» танки: экипажи Т-72Б3 форсировали реку Томь

Сибирские танкисты в ходе учения на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области на несколько минут почувствовали себя подводниками. Экипажи многотонных Т-72Б3 провели сложнейший маневр - форсировали реку Томь. Максимальная глубина на отдельных участках достигала почти пять метров. Механики-водители преодолевали водную преграду вплавь на БМП, а танкисты - по дну реки, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Кроме того, военнослужащие отработали маневрирование на плаву, развороты и другие действия.

Помимо этого, военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы отработали задачи по эвакуации бронетехники и личного состава из-под воды при возникновении нештатной ситуации с помощью плавающего транспортера (ПТС-2).

В учениях по преодолению водной преграды было задействовано около 40 единиц бронированной техники, такие как БМП-2 и танк Т-72Б3, в них приняли участие более 500 военнослужащих.