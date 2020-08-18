Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Ныряющие» танки: экипажи Т-72Б3 форсировали реку Томь

Ирина Егорова
07:26 18.08.2020
В учениях было задействовано около 40 единиц бронированной техники, такие как БМП-2 и танк Т-72Б3, в них приняли участие более 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сибирские танкисты в ходе учения на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области на несколько минут почувствовали себя подводниками. Экипажи многотонных Т-72Б3 провели сложнейший маневр - форсировали реку Томь. Максимальная глубина на отдельных участках достигала почти пять метров. Механики-водители преодолевали водную преграду вплавь на БМП, а танкисты - по дну реки, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Кроме того, военнослужащие отработали маневрирование на плаву, развороты и другие действия.

Помимо этого, военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы отработали задачи по эвакуации бронетехники и личного состава из-под воды при возникновении нештатной ситуации с помощью плавающего транспортера (ПТС-2).

В учениях по преодолению водной преграды было задействовано около 40 единиц бронированной техники, такие как БМП-2 и танк Т-72Б3, в них приняли участие более 500 военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.