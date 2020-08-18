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Тактика «Сирийский вал»: инженеры ЮВО на спецучениях применили боевой опыт

Валентина Пескова
04:34 18.08.2020
Штурмовые подразделения в составе групп прорыва, уничтожения и прикрытия преодолели препятствия в невзрывных заграждениях с использованием штурмовых лестниц.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На территории десяти полигонов России - в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии - одновременно проходят специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями войск Южного военного округа. При фортификационном оборудовании рубежей, позиций и районов в ходе проведения специальных учений инженерные подразделения ЮВО отработали новые приемы и способы выполнения задач инженерного обеспечения, выработанные ими на основе сирийского боевого опыта.

Для того, чтобы оперативно оборудовать защитные укрепления пунктов управления, на учении использовались габионы насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также габионы ГНТ-5, ГНТ-6, установка которых производилась механизированным способом.

В условиях ведения войсками маневренной обороны инженерные подразделения применили тактику «Сирийский вал», благодаря которой обеспечивается создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра. Штурмовые подразделения в составе групп прорыва, уничтожения и прикрытия преодолели препятствия в невзрывных заграждениях с использованием штурмовых лестниц, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Также штурмовые подразделения проделали проходы в минно-взрывных заграждениях в ходе форсирования водной преграды, используя устройства разминирования УР-77 и УР-83П.

В составе отряда обеспечения мобильности применялась перспективная и новейшая инженерная и автомобильная техника - защищенные автомобили «Тайфун», «Рысь», «Патруль», многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6» с мультилифтом, универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, комплекс развертывания временных дорог КРВД, тяжелый механизированный мост ТММ-7, комбинированная дорожная машина КДМ.

Для оборудования пункта полевого водообеспечения с заглубленных источников и консервирования воды применили полевые бурильные установки ПБУ-1000 и ПБУ-100. В целях опреснения воды инженерами ЮВО была использована новейшая безреагентная система очистки и консервирования воды МККВ-1000.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечено более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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