Учения по военно-политической работе стартовали в ЮВО

Специальные учения по военно-политической работе начались в Южном военном округе (ЮВО) под руководством заместителя министра обороны РФ начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковника Андрея Картаполова.

В учениях задействованы силы и средства военно-политических органов военного округа, Воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск в шести районах Ростовской области, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Дагестане.

В ходе основного этапа учений специалисты органов военно-политической работы отточат вопросы управления подчиненными силами и средствами, и специальные мероприятия в ходе учений по материально-техническому обеспечению, медицинскому обеспечению и учений военной полиции.

Цель проводимых учений - проверка степени готовности специалистов органов военно-политической работы к выполнению задач по предназначению, а также совершенствование практических навыков должностных лиц.

Перед началом учений на одном из предприятий Ростовской области прошел торжественный митинг, сотрудники и ветераны предприятия, военнослужащие роты почетного караула и юнармейцы возложили цветы и венки к заводскому мемориалу «Никто не забыт, ничто не забыто». С концертом выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.