Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Состоялся обмен мнениями о ситуации в различных регионах мира.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
В российском военном ведомстве уточнили, что беседа проходила по инициативе американской стороны.
«Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», - говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями о ситуации в различных регионах мира, добавили в министерстве.