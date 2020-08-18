Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия арми-2020 ТЕГИ

Вдогонку за угонщиками: кадры учений военной полиции «Страж-2020» в Подмосковье

Андрей Аркадьев
18:35 18.08.2020
На полигоне Ногинский отработали эпизод по розыску и задержанию транспортных средств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Подмосковье на полигоне Ногинский проходят учения военной полиции «Страж-2020». Превысить скорость пришлось патрульным экипажам военной автоиснпекции.

По сценарию, они ехали за служебным автомобилем, угнанным в одной из воинских частей. Погоня развернулась с использованием всех технических средств. Похитителей отслеживали через систему ГЛОНАСС.

Поступила информация, что их двое и они хорошо вооружены. Инспекторы ВАИ обнаружили угонщиков на одной из автотрасс, но машина пронеслась мимо. Экипаж бросился вдогонку, запрашивая помощь по радиосвязи.

К преследованию присоединились другие патрули. Фургон удалось остановить выстрелами по колесам. Злоумышленников схватили заковывали в наручники.

Эти навыки  российские инспекторы уже скоро продемонстрируют  на конкурсе «Дорожный патруль», который пройдет в Узбекистане в ходе игр АрМИ-2020. До их старта осталось менее пяти дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.08.2020, 05:28
175 лет РГО: со дня основания организации ее участники совершили 3000 экспедиций
Дата18.08.2020, 11:03
Грохот пушек и лязг гусениц: в Бурятии готовятся к учениям «Селенга»
Дата17.08.2020, 14:14
В России отменили летнюю Спартакиаду-2020
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
арми-2020
18:37 Армия
Видео
Участники «Танкового биатлона» проверили работу выданных Т-72
18:35 Армия
Видео
Вдогонку за угонщиками: кадры учений военной полиции «Страж-2020» в Подмосковье
14:54 Армия
Видео
Участники конкурса «Танковый биатлон» получили боевые машины
13:22 Армия
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Баку, где пройдут соревнования «Кубок моря-2020»
12:42 Армия
Видео
В ДВОКУ прибыло шесть иностранных команд для участия в конкурсе «Суворовский натиск»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:30 В стране и мире
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
15:18 В стране и мире
Группу Little Big обвинили в плагиате
15:14 Эксклюзив
Видео
«Решение окончательное»: адвокат Алибасова высказался о разводе продюсера
14:48 В стране и мире
Видео
Сечин подарил Путину бутылку нефти
14:17 В стране и мире
Финские ученые назвали способ борьбы с похмельем
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группу Little Big обвинили в плагиате
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Видео
«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.