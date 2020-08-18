Вдогонку за угонщиками: кадры учений военной полиции «Страж-2020» в Подмосковье

В Подмосковье на полигоне Ногинский проходят учения военной полиции «Страж-2020». Превысить скорость пришлось патрульным экипажам военной автоиснпекции.

По сценарию, они ехали за служебным автомобилем, угнанным в одной из воинских частей. Погоня развернулась с использованием всех технических средств. Похитителей отслеживали через систему ГЛОНАСС.

Поступила информация, что их двое и они хорошо вооружены. Инспекторы ВАИ обнаружили угонщиков на одной из автотрасс, но машина пронеслась мимо. Экипаж бросился вдогонку, запрашивая помощь по радиосвязи.

К преследованию присоединились другие патрули. Фургон удалось остановить выстрелами по колесам. Злоумышленников схватили заковывали в наручники.

Эти навыки российские инспекторы уже скоро продемонстрируют на конкурсе «Дорожный патруль», который пройдет в Узбекистане в ходе игр АрМИ-2020. До их старта осталось менее пяти дней.