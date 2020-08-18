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Участники «Танкового биатлона» проверили работу выданных Т-72

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
18:37 18.08.2020
Боевые машины передали участникам представители Уралвагонзавода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участники самого зрелищного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон» проверили, как работают танки Т-72Б3, на которых им предстоит состязаться в ходе соревнований.

Работать все должно как часы, включая систему управления огнем и трансмиссию. Капитан Тимолин из Мьянмы в полном восторге от российских боевых машин. В «Танковом биатлоне» он принимает участие уже в третий раз.

Кто-то прочистил орудие, кто-то проверил автомат заряжания. Российскую команду в этом году представляет экипаж Западного военного округа, они победители всеармейского конкурса.

Словно на «Формуле-1» один многотонные болиды пройдут трассу при экстремальных нагрузках и скоростях. Инженеры в оперативном порядке готовы устранить неполадки во время соревнований. Уже в ближайшее время на полигоне Алабино экипажи начнут пристреливать танки.

Международный этап «Танкового биатлона» пройдет на военном полигоне Алабино в Подмосковье с 23 августа по 5 сентября. Конкурс разделен на три этапа. Первый представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. На втором этапе участвуют по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

Призеры в номинациях определяются по результатам всех этапов конкурса. Команда - победитель конкурса определяется судейской комиссией по сумме результатов всех четырех этапов, набрав наибольшее количество баллов за занятые места на соответствующих этапах с учетом коэффициентов значимости.

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