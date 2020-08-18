Экипажи штурмовой и военно-транспортной авиации выполнили посадку на грунтовый аэродром на Юге РФ

Экипажи оперативно-тактической, армейской и военно-транспортной авиации вылетели с аэродромов базирования на Юге России и выполнили сложнейший элемент летной подготовки – посадку на грунтовый аэродром.

На грунтовом аэродроме совершили посадку экипажи десяти вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ и Ми-35М, четырех штурмовиков Су-25СМ3, а также экипаж самолета Ил-76МД.

Инженерно-технический состав полевого аэродрома подготовил авиационную технику к дальнейшему полету, далее экипажи совершили взлеты с грунтового покрытия для дальнейшего перебазирования.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.