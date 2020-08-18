По тревоге: военнослужащие ЗВО показали навыки маневренной обороны под огнем диверсионных групп «противника»

В Ленинградской области на территории полигона Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа более 3,5 тысяч военнослужащих Красносельской и Севастопольской отдельных гвардейских мотострелковых бригад приступили к проведению двусторонних тактических учений.

Поднятые по тревоге, военнослужащие общевойсковых, артиллерийских, разведывательных подразделений совершили марш комбинированным способом на штатной технике и на железнодорожном транспорте, преодолев расстояние от 100 до 250 километров, находясь под постоянным огневым воздействием диверсионно-разведывательных групп, а также преодолевая условные зараженные участки местности и минно-взрывные заграждения.

Прибыв в назначенные районы, подразделения приступили к проведению мероприятий по организации обороны и подготовке к ведению наступления, в зависимости от полученных боевых распоряжений - соединения являются противоборствующими сторонами.

Во время отрабатываемых тактических эпизодов военнослужащие будут совершенствовать навыки ведения маневренной обороны, в условиях применения против них неприятелем разведывательных и ударных беспилотников, высокоточного оружия и отравляющих веществ, а также в наступлении с выгодного рубежа, нанесении врагу максимального поражения врагу сосредоточенным огнем артиллерии и армейской авиации.

В проведении учений задействовано около 900 единиц вооружения и военной техники.