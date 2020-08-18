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Грохот пушек и лязг гусениц: в Бурятии готовятся к учениям «Селенга»

Андрей Аркадьев
11:03 18.08.2020
Учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом. В этом году они пройдут в сентябре на территории РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Грохот боевых машин сотрясает в эти дни бурятские степи. Там в рамках подготовки к  российско-монгольским  учениям «Селенга» проходят танковые стрельбы.

Военнослужащие поражают цели штатными снарядами танков Т-72Б. Командиры уделяют внимание малейшим деталям: экипажи отрабатывают  загрузку боеприпасов, выдвижение на огневой рубеж и стрельбу по движущимся мишеням на дальности до двух километров.

Т-72 - один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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