В ДВОКУ прибыло шесть иностранных команд для участия в конкурсе «Суворовский натиск»

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (Амурская область) для участия в конкурсе «Суворовский натиск», проводимого в рамках «Армейских международных игр - 2020», прибыла команда Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Накануне в училище прибыли команды Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали и Конго. Названные страны, кроме Белоруссии, ранее в данном конкурсе участия не принимали.

Военнослужащие прибыли самолетом военно-транспортной авиации на аэродром Возжаевка Восточного военного округа. По прилету все участники прошли медицинский контроль на отсутствие заболеваний.

В училище команды по традиции встретили хлебом и солью, которые преподнесли девушки в русских народных костюмах. Почетный караул выполнил воинский ритуал, а военный оркестр исполнил гимн прибывших стран. На торжественном построении главный судья конкурса полковник Сергей Пименков и командование училища приветствовали прибывших участников и пожелали им честной борьбы.

После размещения и отдыха члены прибывших команд пройдут акклиматизацию, изучат участки трассы, а также иностранным участникам предстоит принять и подготовить технику, на которой они будут выступать в состязаниях. Торжественное открытие конкурса состоится 23 августа на полигоне училища. Продлятся соревнования две недели.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из самых зрелищных в системе Армейских международных игр.