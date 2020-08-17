Расчеты С-400 отразили «авиаудар» условного противника в Калининградской области

В Калининградской области прошли учения зенитчиков Балтфлота. Военнослужащие тренировались отражать атаку с воздуха.

Военнослужащие задействовали систему ПВО С-400 «Триумф», а роль нарушителя российских границ выполняли истребители Су-27.

После получения сигнала расчеты ПВО отработали поиск, классификацию и сопровождение целей, а в финале провели электронные пуски ракет.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.