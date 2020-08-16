Российские военнослужащие развернули в сирийском Дэйр-эз-Зоре мобильную очистную станцию для воды

В сирийском городе Дэйр-эз-Зор российские военнослужащие развернули мобильную очистную станцию для воды, чтобы обеспечивать ею местных жителей.

В ходе боев за освобождение города от боевиков, были повреждены стационарные очистные сооружения. В Дэйр-эз-Зоре действует центральный водопровод, но фильтры в нем пришли в негодность, поэтому пить воду и готовить на ней нельзя.

Российские военнослужащие развернули установку СКОВ-10 - это передвижная очистная установка с системой фильтров с мощной насосной станцией и несколькими мобильными резервуарами для хранения очищенной воды. Она способна очищать от 8 до 10 кубометров в час, в зависимости от загрязнения.

«Там стоят 64 ультра-тонких фильтра, которые очищают воду от естественных загрязнений под большим давлением. Потом она проходит хлорическую обработку. Следом идет абсорбер, где очищается с помощью угольного фильтра. И после очистки угольным фильтром, попадает в бактерицидную ультрафиолетовую установку. И уже на выходе - питьевая вода», - пояснил командир отделения СКОВ-10 Александр Сиваков.

Мобильная очистная станция предназначена для очистки от естественных загрязнений, а также химических, биологических и радиоактивных веществ. Она работает полностью автономно, и в случае поломки на местных насосных станциях, становится единственным источником питьевой воды.