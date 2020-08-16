Военнослужащие Узбекистана, Китая и Южной Осетии прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе «Отличники войсковой разведки»

В Новосибирск ночью с 15 на 16 августа прибыли военнослужащие Узбекистана, Китая и Южной Осетии для участия в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

Группа военных из Узбекистана одна из самых сильнейших команд, претендующих на победу в международном этапе конкурса.

В 2019 году в пустыне Тар в Индии состоялся финальный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2019, где серебро получили военные из Узбекистана.

При этом прибывшая команда Южной Осетии будет принимать участие в соревнованиях впервые.

Участникам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление «Тропы разведчика», форсирования водной преграды, вождения боевых машин.

Впервые в ходе заключительного этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки» разведчики выполнят упражнение «Преодоление дистанции бега в ограниченное время».

Торжественная встреча состоялась на военном аэродроме города Новосибирска, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса на территории России.

Открытие конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 23 августа территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.