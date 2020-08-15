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Команда Белоруссии прибыла в Кострому для участия в конкурсе «Безопасная среда - 2020»

Ян Брацкий
19:59 15.08.2020
На станции белорусскую команду встретили хлебом с солью, а военный оркестр исполнил гимн республики.
Команда Белоруссии прибыла в Кострому для участия в конкурсе «Безопасная среда - 2020»
© Фото: Минобороны России

Команда из Белоруссии прибыла на полигон учебного центра Военной академии РХБЗ Песочное в Ярославской области для участия в международном конкурсе «Безопасная среда», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020».

Эшелоны со спецтехникой прибыли на железнодорожную станцию «Кострома» в сопровождении воинского караула и технических представителей сборной Беларуссии.

Белорусские военнослужащие привезли для участия в конкурсе машины химической разведки РХМ-4, остальные участники соревнований будут выступать на такой же технике, предоставленной российской стороной.

На специальной площадке полигона Песочное оборудованы места для хранения техники, вооружения и специального имущества. Личный состав по традиции разместится на территории учебного центра Военной академии РХБЗ.

Личный состав прошел обязательную процедуру термометрии и тестирования на коронавирусную инфекцию. Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

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