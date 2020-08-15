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Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях впервые навели наплавной мост длиной 1360 метров

Роман Захаров
05:00 15.08.2020
Помимо этого, была организована десантная и паромная переправы минометных и танковых подразделений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под Астраханью на реке Волга силами понтонно-мостового батальона инженерных подразделений Южного военного округа в рамках специальных учений впервые была выполнена сборка наплавного моста длиной 1360 метров. Инженерные подразделения ЮВО во время маневров использовали комплекты понтонных парков ПП-2005М, ПП-91 и ПМП-М для наведения наплавного моста.

Также были оборудованы съезды и выезды с переправы на исходном и противоположном берегу, благодаря чему был обеспечен проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники со скоростью до 20 км/ч. Помимо этого, была организована десантная и паромная переправы минометных и танковых подразделений.

Спецучения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего к участию в маневрах инженерных войск ВС РФ привлечено свыше тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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