Команды из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама прибыли в Нижний Новгород для участия в конкурсе «Безопасный маршрут»

В Нижний Новгород прибыли команды из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама для участия в международном конкурсе «Безопасный маршрут» в рамках АрМИ-2020.

Отмечается, что конкурс пройдет в Нижегородской области на полигоне межвидового регионального учебного центра инженерных войск Министерства обороны РФ.

В соревнованиях примут участие военные инженеры из Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, и России. Все участники будут выступать на российской инженерной технике.

Игры военных инженеров пройдут с 24 по 30 августа на полигоне в районе деревни Ташлыково Нижегородской области.

Напомним, Армейские международные игры (АрМИ-2020) пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом «Армия» и закончатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что медицинские специалисты ВС РФ прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2020.