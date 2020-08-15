Конкурс АрМИ-2020 «Соколиная охота» - состязание расчетов БПЛА в виде подготовки беспилотников и осуществления разведывательных полетов, осуществления разведывательных полетов в ночное время с корректировкой артиллерийской стрельбы.

Также предусмотрен огневой рубеж со стрелковым оружием, прохождение эстафеты.

Команду составляют: руководитель, заместитель, арбитр, тренер, два расчета комплекса с БПЛА ближнего действия - до 8 человек и переводчик.

Первый этап конкурса включает в себя такие упражнения, как подготовка комплекса с БПЛА к полету, подготовка комплекса к транспортировке, сопровождение колонны на марше .

На втором этапе конкурсантам предстоит выполнить полеты беспилотников для ведения воздушной разведки ночью и корректировки огня артиллерии.

Третий этап предусматривает проведение эстафеты, в которой участвуют три команды, занявшие с первого по третье места по итогам первого и второго этапов.

Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской коллегии Конкурса по количеству баллов, набранных расчетами за все упражнения Конкурса. При оценке результатов этапов Конкурса места распределяются по суммированию мест всех упражнений.

Лучшая команда определяется по наименьшей сумме мест занятых расчетами комплексов БПЛА в трех этапах. Лучший расчет БПЛА определяется по результатам третьего этапа «Эстафета». Дополнительно участники оцениваются и награждаются в номинациях «Лучший оператор управления (пилот)», «Лучший техник», «Лучший стрелок».