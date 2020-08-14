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Соединили берега: военные железнодорожники навели паромную переправу через реку на Амуре

Андрей Аркадьев
18:08 14.08.2020
В учениях приняли участие около 800 человек и свыше 200 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Амурской области прошли учения военных железнодорожников. Во время тренировки военнослужащие навели паромную переправу через реку Зея, организовав транспортное сообщение между двумя берегами.

По образовавшемуся мосту удалось перебросить на другую сторону водоема несколько железнодорожных составов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По замыслу маневров, «противник» разрушил мост Транссибирской железной дороги. Чтобы восстановить транспортное сообщение между Центральной России и Дальним Востоком, были задействованы военные железнодорожники.

Специалисты подвели железнодорожные пути к берегу и погрузили вагоны на паром. Через Амур специальными понтонами и плавающими транспортерами перевозилась тяжелая автомобильная техника. Для переправы вагонов и техники применялись секции наплавного моста НЖМ-56.

Также на учениях условный противник попытался разрушить сооруженную переправу, однако специальный отряд охраны отразил нападение и сбил вражеский беспилотник.

Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 предназначен для оперативного восстановления переправ на железнодорожных путях сообщений вместо разрушенных мостов и паромов. НЖМ-56 был создан в СССР в 50-х годах. Полная грузоподъемность - 56 тонн в составе моста. Грузоподъемность отдельного понтона из трех секций - 36 тонн.

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