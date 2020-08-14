Главком ВМФ России открыл новейший береговой тренировочный комплекс «Клен-85»

Главком Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов открыл новейший береговой тренировочный комплекс «Клен-85» в Учебном центре подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору.

В церемонии приняли участие генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, руководство главного военно-строительного управления № 14, начальники управлений и служб Главного командования ВМФ. Тренировочный комплекс «Клен-85» предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки в целом.

С использованием комплекса существенно повысится качество отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки штатного вооружения и технических средств, ведению действий, как одиночной подводной лодкой, так в составе групп подводных лодок.

Также комплекс позволяет отрабатывать практические навыки всех категорий личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных устройств и средств корабля. Для подготовки личного состава используются новейшие тренажеры, учебные классы оборудованы техникой и учебно-методическими материалами, стендами и макетами в реальном масштабе

«Открытие комплекса актуально на фоне активного развития ВМФ, ввода в строй новых кораблей и подводных лодок. Эффективность выполнения задачи военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане напрямую зависит от высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Их подготовка ведется с учетом самых современных требований», - отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В ходе церемонии главком ВМФ перерезал красную ленту и вручил символический ключ начальнику Учебного центра капитану 1 ранга Сергею Белобородову, после чего был произведен осмотр основных составляющих тренировочного комплекса. При осмотре особое внимание было уделено тренажерам и учебным классам, в которых подводникам предстоит оттачивать свои навыки.