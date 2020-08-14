Танки, авиация и артиллерия: под Оренбургом прошли масштабные учения

Завершающий этап масштабных учений прошел на полигоне Донгуз под Оренбургом. Были задействованы танки, авиация, ракетные войска и артиллерия.

Участие в масштабных двусторонних учениях принимали сразу две армии Центрального военного округа - 2-я и 41-я. Обстановку на поле боя отслеживали специальные камеры.

Командование с помощью спецсвязи сверило шаги обеих сторон: завоевания, действия в наступлении и обороне, потери, успехи и промахи. Командиры бригад действовали в соответствии с тактической обстановкой и получаемыми разведданными.

Поддержку наступления с воздуха выполняли два звена ударных вертолетов Ми-24. Методом «вертолетная карусель» они нанесли поражение противнику, применив неуправляемые авиационные ракеты С-8.

В крупнейших в текущем году двусторонних учениях 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО принимали участие более 12 тысяч военнослужащих, задействованы три тысячи единиц военной техники. Мероприятия проходили с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.