Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Танки, авиация и артиллерия: под Оренбургом прошли масштабные учения

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
18:37 14.08.2020
Задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Завершающий этап масштабных учений прошел на полигоне Донгуз под Оренбургом. Были задействованы танки, авиация, ракетные войска и артиллерия.

Участие в масштабных двусторонних учениях принимали сразу две армии Центрального военного округа - 2-я и 41-я. Обстановку на поле боя отслеживали специальные камеры.

Командование с помощью спецсвязи сверило шаги обеих сторон: завоевания, действия в наступлении  и  обороне,  потери, успехи и промахи. Командиры бригад действовали в соответствии с тактической  обстановкой  и  получаемыми  разведданными.

Поддержку наступления с воздуха выполняли два звена ударных вертолетов Ми-24. Методом «вертолетная карусель» они нанесли поражение противнику, применив неуправляемые авиационные ракеты С-8.

В крупнейших в текущем году двусторонних учениях 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО принимали участие более 12 тысяч военнослужащих, задействованы три тысячи единиц военной техники. Мероприятия проходили с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.08.2020, 04:27
Мишустин поручил внести в правительство законопроект по энерготарифам в ДФО
Дата14.08.2020, 15:21
Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Дата14.08.2020, 11:39
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:59 В стране и мире
«В содеянном раскаиваюсь»: СМИ опубликовали признание Ефремова после ДТП
14:11 В стране и мире
ЦИК озвучил итоговые результаты выборов в Белоруссии
11:39 Спорт
Видео
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
11:08 В стране и мире
СМИ: врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Ефремова
08:53 В стране и мире
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач рассказала, чем опасен мед
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.