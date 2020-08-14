Бомбардировщики Ту-160 уничтожают «врага»: кадры пуска крылатой ракеты

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров.

В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Боевое применение авиационных средств поражения отработали экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3, вылетевших в аэродромов в Саратовской и Калужской областях», - сообщили в российском военном ведомстве.

Полеты проходили в рамках летно-тактического учения с соединением дальней авиации. Учение, в котором задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Способен нести несколько ракет Х-55СМ и Х-101, которые могут иметь в том числе и ядерную боеголовку. Дальность действия этих ракет – более трех тысяч километров, а значит, ракетоносцу не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. Координаты закладываются в память ракеты до ее пуска. К цели они идут на сверхмалой высоте с огибанием ландшафта местности, поэтому их крайне сложно уничтожить.

В 2015 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возобновлении производства бомбардировщиков.