Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Конкурс АрМИ-2020 «Полевая кухня»

14:38 14.08.2020
Соревнования пройдут в Подмосковье на полигоне «Алабино».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнования специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» пройдут на полигоне в подмосковном Алабино.

В составе каждой команды может быть до 11 человек: старший команды, тренер, переводчик, два повара (один запасной), два пекаря (один запасной) и два представителя технического персонала

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Соревнование по огневой подготовке. Определяет уровень огневой подготовки каждого участника.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами. В рамках этого этапа определяется уровень профессиональной подготовки участников команд с выставлением баллов в рейтинговую таблицу конкурса.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой, определенной организаторами.

- Мастер-класс, приготовление блюд национальной кухни командами Конкурса (в рейтинговой таблице не учитывается).

Победители и призеры конкурса определяются решением судейской комиссии по общему количеству баллов, набранных участниками. Итоговое место в рейтинговой таблице для каждой команды в дивизионе (группе) определяется по количеству суммы баллов, набранных за каждый этап конкурса. Количество баллов, полученных участниками, является основным критерием, определяющим занимаемое место в дивизионе (группе). При получении двумя и более командами конкурса равного количества баллов преимуществом при определении места пользуются команды, получившие большее количество баллов за практические действия по приготовлению пищи по установленному меню. Если и здесь оказалось равенство, то более высокое место занимает команда, получившая большее количество баллов за практические действия по выпечке хлеба.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:11 В стране и мире
ЦИК озвучил итоговые результаты выборов в Белоруссии
12:40 В стране и мире
СМИ: рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением
11:57 В стране и мире
Видео
Лукашенко опроверг сообщения о том, что находится за границей
11:39 Спорт
Видео
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
11:08 В стране и мире
СМИ: врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Ефремова
Популярное
Популярное
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста
Видео
Диетолог назвал идеальные продукты для ужина
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.