Конкурс АрМИ-2020 «Полевая кухня»

Соревнования специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» пройдут на полигоне в подмосковном Алабино.

В составе каждой команды может быть до 11 человек: старший команды, тренер, переводчик, два повара (один запасной), два пекаря (один запасной) и два представителя технического персонала

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Соревнование по огневой подготовке. Определяет уровень огневой подготовки каждого участника.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами. В рамках этого этапа определяется уровень профессиональной подготовки участников команд с выставлением баллов в рейтинговую таблицу конкурса.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой, определенной организаторами.

- Мастер-класс, приготовление блюд национальной кухни командами Конкурса (в рейтинговой таблице не учитывается).

Победители и призеры конкурса определяются решением судейской комиссии по общему количеству баллов, набранных участниками. Итоговое место в рейтинговой таблице для каждой команды в дивизионе (группе) определяется по количеству суммы баллов, набранных за каждый этап конкурса. Количество баллов, полученных участниками, является основным критерием, определяющим занимаемое место в дивизионе (группе). При получении двумя и более командами конкурса равного количества баллов преимуществом при определении места пользуются команды, получившие большее количество баллов за практические действия по приготовлению пищи по установленному меню. Если и здесь оказалось равенство, то более высокое место занимает команда, получившая большее количество баллов за практические действия по выпечке хлеба.