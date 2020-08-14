Разведку у границ РФ за минувшую неделю вели 46 иностранных летательных аппарата

Разведку около российских границ за минувшую неделю вели 46 иностранных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В целях недопущения нарушений границ Россия шесть раз поднимала в воздух истребители дежурных сил ПВО.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - отмечает оборонное ведомство.

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Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух в связи с полетом над нейтральными водами Баренцева моря самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После разворота американского самолета от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет МиГ-31БМ проходил строго в соответствии с международными правилами.