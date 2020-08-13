Роботы-саперы разминировали передний край обороны «противника» на учениях под Астраханью: видео

Специалисты инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области впервые провели разминирование переднего края обороны условного неприятеля с массовым применением десяти роботизированных комплексов «Уран-6», стоящих на вооружении округа.

Комплексам разминирования под управлением операторов, находящихся на удалении более одного километра, предстояло сделать проход в эшелонированной обороне условного противника путем уничтожения противотанковых, противопехотных мин, а также расчистки местности от проволочных и инженерных заграждений.

В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности до 50 метров. При этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости способен вращаться вкруговую.

Помимо этого, военнослужащие задействовали инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90, оборудованные колейным минным тралом, а также путепрокладчики БАТ-2.

Специальные учения по инженерному обеспечению с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения ЮВО проводятся одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

В маневрах также задействованы 16 военных аэродромов Южного военного округа.