Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Роботы-саперы разминировали передний край обороны «противника» на учениях под Астраханью: видео

Роман Захаров
04:00 13.08.2020
В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности до 50 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области впервые провели разминирование переднего края обороны условного неприятеля с массовым применением десяти роботизированных комплексов «Уран-6», стоящих на вооружении округа.

Комплексам разминирования под управлением операторов, находящихся на удалении более одного километра, предстояло сделать проход в эшелонированной обороне условного противника путем уничтожения противотанковых, противопехотных мин, а также расчистки местности от проволочных и инженерных заграждений.

В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности до 50 метров. При этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости способен вращаться вкруговую.

Помимо этого, военнослужащие задействовали инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90, оборудованные колейным минным тралом, а также путепрокладчики БАТ-2.

Специальные учения по инженерному обеспечению с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения ЮВО проводятся одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

В маневрах также задействованы 16 военных аэродромов Южного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.08.2020, 00:49
В плане четыре региона: Мишустин начинает свой первый визит на Дальний Восток
Дата12.08.2020, 20:35
На страже неба: как живут и работают российские военнослужащие авиабазе Хмеймим в Сирии
Дата12.08.2020, 12:16
«Спартак» продолжит выступление в РПЛ в сезоне 2020/21
Дата12.08.2020, 12:22
Минобороны подпишет контракт на поставки Су-30СМ2 и Як-130
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:25 В стране и мире
Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти
03:16 В стране и мире
Помпео допустил введение санкций США против Белоруссии
23:29 В стране и мире
Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от COVID-19
22:10 В стране и мире
Российские дипломаты посетят задержанных в Белоруссии граждан РФ
20:35 Армия
Видео
На страже неба: как живут и работают российские военнослужащие авиабазе Хмеймим в Сирии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.