Главком Северного флота рассказал о поступлении новых кораблей в 2020 году

Шесть боевых кораблей и катеров пополнят состав Северного флота в этом году. Уже сейчас доля современного вооружения на флоте составляет более 60%, заявил командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев.

Согласно распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, доля современного вооружения в российской армии должна быть доведена до 70% уже к концу 2020 года. В этом году ВМФ получит 14 новых кораблей.

«Нужно сказать, что доля современного вооружения на флоте неуклонно растет. На сегодня она уже превышает 60%. В текущем году планируется поступление на Северный флот шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров», - рассказал Моисеев в интервью журналу «Национальная оборона».

На завершающем этапе находятся заводские ходовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов», который в скором времени станет в строй соединения десантных кораблей, сообщает РИА Новости. Также ожидается прием атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М».

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового», - добавил Моисеев.

Главком напомнил, что на архипелаге Новая Земля уже заступили на боевое дежурство и несут свою вахту системы ПВО С-400 «Триумф». Вместе с ракетчиками свою службу несут расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации.