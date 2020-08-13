Конкурс АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Соревнование специалистов автотехнического и танкотехнического обеспечения «Мастера автобронетанковой техники» пройдет в городе Острогожск Воронежской области с 23 по 29 августа.

В составе команд до 22-х человек: старший команды, капитан команды (имеющий категорию «В»), водитель автомобиля категории «В», водитель автомобиля категории «С», водитель автомобиля категории «Е», такелажник, экипаж мастерской МТО-УБ1 (командир отделения, мастер, водитель-электрик), запасные на каждую должность экипажей машин – 8 человек, тренерская группа (группа технического обеспечения, обеспечивающий персонал, группа руководства, инженерно- технический состав) – 4 человека.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа:

- Индивидуальная гонка: в нее входит вождение по ограниченным проездам, преодоление препятствий и заграждений, вождение на тренировочной площадке с импровизированными препятствиями, преодоление водных преград, буксирование полуприцепов по ограниченным проездам;

- Соревнование экипажей мастерских;

- Конкурс капитанов;

- Командная эстафета.

Для заездов будет использована следующая техника:

- «Легковой автомобиль» с колесной формулой 4х4 – 1 ед.;

- «Грузовой автомобиль» с колесной формулой 4х4 – 1 ед.;

- «Грузовой автомобиль» с колесной формулой 6х6 – 1 ед.;

- «Седельный тягач с полуприцепом» с колесной формулой 6х6 – 1 ед.;

- «Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1» – 1 ед.

Награждение победителей и призеров соревнования проводится в торжественной обстановке в ходе церемонии награждения участников соревнования.

Победители среди команд награждаются: за первое место — переходящим кубком, призовыми медалями и сувенирной продукцией; за второе и третье место — призовыми медалями и сувенирной продукцией.

Победители среди категорий участников награждаются призовыми медалями и сувенирной продукцией. По окончании заезда каждой категории участников соревнований результаты учитывается в рейтинговой таблице, обобщаются и определяются победители.