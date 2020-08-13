МиГ-31 подняли в воздух из-за полета над Баренцевым морем военного самолета США

Истребитель-перехватчик РФ МиГ-31БМ был поднят в воздух в связи с полетом над нейтральными водами Баренцева моря самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении.

После разворота американского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет МиГ-31БМ проходил строго в соответствии с международными правилами.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.