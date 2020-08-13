В Московском доме ветеранов войны и Вооруженных сил отметили День ВВС
С пятой годовщиной образования Воздушно-космических сил России ветеранов, военнослужащих и членов их семей поздравил заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Анатольевич Максимцев.
Среди гостей были генерал-полковник авиации Генадий Борисович Васильев, генерал-полковник Владимир Сергеевич Рувимов, генерал-полковник Владимир Георгиевич Царьков.
По завершении торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт с участием артистов творческой группы Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, ансамбля песни и пляски ВКС, концертного ансамбля 15-й армии и юнармейского детского коллектива Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил «Взлет».
Ведущим события стал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин. Также гостям представили фотовыставку победителей 2019 года фотоконкурса «Я служу в ВКС!».