Конкурс АрМИ-2020 «Инженерная формула»
Соревнование экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» пройдет в городе Волжский Волгоградской области с 27 августа по 4 сентября.
В составе каждой команды может быть до 22 человек:
- Капитан команды;
- Экипаж машины для отрывки котлована – 2 человека;
- Экипаж путепрокладчика – 2 человека;
- Экипаж инженерной машины разграждения – 2 человека;
- Экипаж гусеничного минного заградителя – 3 человека;
- Экипаж установки разминирования – 2 человека;
- Экипаж плавающего транспортера – 3 человека;
- Водитель грузового автомобиля – 1 человек;
- Тренерская группа – 2 человека;
- Группа технического обеспечения – 2 человека;
- Обеспечивающий персонал – 3 человека.
В конкурсе также задействована техника: машина для отрывки котлована МДК, путепрокладчик БАТ, инженерная машина разграждения ИМР, плавающий транспортер средний ПТС, установка разминирования УР-77 и гусеничный минный заградитель ГМЗ.
Соревнования состоят из шести этапов:
- Отрывка котлована экипажем МДК;
- Оборудование перехода через котлован экипажем БАТ;
- Перемещение и установка бревен расчетами ИМР;
- Снаряжение установки разминирования УР-77 двумя двигателями;
- Снаряжение гусеничного минного заградителя противотанковыми минами. Установка участка противотанкового минного поля экипажем ГМЗ;
- Перевозка техники через водную преграду экипажами ПТС.
Победители и призеры определяются решением судейской комиссии по лучшему времени, показанному командами в ходе эстафеты, с составлением рейтинговой таблицы и протокола по результатам проведения Конкурса.
Награждение победителей и призеров кубками и медалями осуществляется в торжественной обстановке, в ходе церемонии награждения участников, по окончании этапов, после утверждения судьей итоговых протоколов этапов.