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Конкурс АрМИ-2020 «Инженерная формула»

11:29 13.08.2020
Конкурс «Инженерная формула» пройдет в рамках АрМИ-2020 в городе Волжский Волгоградской области с 27 августа по 4 сентября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнование экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» пройдет в городе Волжский Волгоградской области с 27 августа по 4 сентября. 

В составе каждой команды может быть до 22 человек: 

- Капитан команды;

- Экипаж машины для отрывки котлована – 2 человека;

- Экипаж путепрокладчика – 2 человека;

- Экипаж инженерной машины разграждения – 2 человека;

- Экипаж гусеничного минного заградителя – 3 человека;

- Экипаж установки разминирования – 2 человека;

- Экипаж плавающего транспортера – 3 человека;

- Водитель грузового автомобиля – 1 человек;

- Тренерская группа – 2 человека;

- Группа технического обеспечения – 2 человека;

- Обеспечивающий персонал – 3 человека.

В конкурсе также задействована техника: машина для отрывки котлована МДК, путепрокладчик БАТ, инженерная машина разграждения ИМР, плавающий транспортер средний ПТС, установка разминирования УР-77 и гусеничный минный заградитель ГМЗ.

Соревнования состоят из шести этапов:

- Отрывка котлована экипажем МДК;

- Оборудование перехода через котлован экипажем БАТ;

- Перемещение и установка бревен расчетами ИМР;

- Снаряжение установки разминирования УР-77 двумя двигателями;

- Снаряжение гусеничного минного заградителя противотанковыми минами. Установка участка противотанкового минного поля экипажем ГМЗ;

- Перевозка техники через водную преграду экипажами ПТС.

Победители и призеры определяются решением судейской комиссии по лучшему времени, показанному командами в ходе эстафеты, с составлением рейтинговой таблицы и протокола по результатам проведения Конкурса.

Награждение победителей и призеров кубками и медалями осуществляется в торжественной обстановке, в ходе церемонии награждения участников, по окончании этапов, после утверждения судьей итоговых протоколов этапов.

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