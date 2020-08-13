Стрельба из «Искандеров»: под Оренбургом военнослужащие ЦВО уничтожили командный пункт и склады «противника»

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе двухсторонних учений 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) электронными пусками уничтожили командный пункт и склад боеприпасов условного неприятеля в Оренбургской области.

Согласно замыслу практических действий, место расположения склада установили расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передали координаты на командный пункт. В назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командный пункт и крупный склад боеприпасов «противника», располагавшегося на расстоянии около 300 километров, выполнив учебные (электронные) пуски ракет.

Крупнейшие в 2020 году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий ЦВО с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходят с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного неприятеля, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двусторонние учения проходят под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.