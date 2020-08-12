Конкурс АрМИ-2020 «Чистое небо»

Конкурс «Чистое небо» - это соревнования зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений.

Команда, численность которой не должна превышать 18 человек, состоит из руководителя, тренерской группы (три человека), участников команды (10 человек) по два подразделения стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов, четырех человек из группы обеспечения. Также в каждую команду включены командир подразделения, старший стрелок-зенитчик, стрелок-зенитчик, пулеметчик и механик-водитель.

«Чистое небо» состоит из трех этапов - гонки «Мастерство», гонки «Взаимодействие» и гонки «Комбинированная».

В состязаниях используется следующие вооружение и техника: бронетранспортер или колесная бронированная машина с установленным 12,7-мм пулеметом двойного назначения, переносные зенитные ракетные комплексы и автоматы.

Место команды на каждом этапе конкурса определяется по наименьшему итоговому времени прохождения этапа.