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Шойгу: Минобороны заключит дополнительный контракт на поставку Су-35С

Виктория Ивашечкина
06:55 12.08.2020
Глава оборонного ведомства посетил с проверкой Амурский судостроительный завод (АСЗ) и авиастроительное предприятие (КнААЗ).
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу побывал с проверкой на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России. 

После этого глава Минобороны посетил авиастроительное предприятие (КнААЗ), производящее знаменитые истребители Су-35С и Су-57.

«В этом году мы планируем дополнительно заключить государственный контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 миллиардов рублей», - отметил Шойгу по результатам проверки.

По его словам, с этой целью он и совершил свой визит, чтобы убедиться в том, что предприятие в состоянии выполнить контракт.

«Надеюсь, сегодня мы услышим убедительные доводы. И что модернизация завершена, и что дополнительные меры будут приняты для выполнения важнейшего контракта», - подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу также напомнил, что крупнейший завод обеспечивает рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 миллиардов. И более 100 миллиардов - в федеральный.

Гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко доложил Шойгу, что по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 года 76 самолетов Су-57. Также в этом году уже переданы 4 машины Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», причем одна из них досрочно.

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