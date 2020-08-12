Шойгу: Минобороны заключит дополнительный контракт на поставку Су-35С

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу побывал с проверкой на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России.

После этого глава Минобороны посетил авиастроительное предприятие (КнААЗ), производящее знаменитые истребители Су-35С и Су-57.

«В этом году мы планируем дополнительно заключить государственный контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 миллиардов рублей», - отметил Шойгу по результатам проверки.

По его словам, с этой целью он и совершил свой визит, чтобы убедиться в том, что предприятие в состоянии выполнить контракт.

«Надеюсь, сегодня мы услышим убедительные доводы. И что модернизация завершена, и что дополнительные меры будут приняты для выполнения важнейшего контракта», - подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу также напомнил, что крупнейший завод обеспечивает рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 миллиардов. И более 100 миллиардов - в федеральный.

Гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко доложил Шойгу, что по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 года 76 самолетов Су-57. Также в этом году уже переданы 4 машины Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», причем одна из них досрочно.