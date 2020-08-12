Су-57 и боевые корабли: Шойгу проверил работу двух крупных оборонных заводов в Комсомольске-на-Амуре

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу проверил работу судостроительного и авиастроительного заводов в Комсомольске-на-Амуре.

«Шойгу проверил работу Амурского судостроительного завода (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России», – говорится в сообщении Минобороны.

Также сообщается, что министра сопровождал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Во время своего визита на завод Шойгу отметил, что прибыл на предприятие, чтобы «лично разобраться, готово ли оно не только выполнить ГОЗ, но и принять решение о его способности построить еще 6 корветов за 8 лет».

Сергей Шойгу также подчеркнул, что завод обеспечивает рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 миллиардов. И более 100 миллиардов - в федеральный.

«Если вы головной исполнитель, вы должны за это отвечать. Мне уже видно, что нужны серьезные капитальные вложения и плотное взаимодействие с руководством края» - обратился Шойгу к руководству завода.

При этом Михаил Дегтярев заявил, что край «готов помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров».

В этот же день министр обороны проверил работу Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ).

«Шойгу проверил работу КнААЗ, производящего истребители Су-35С и Су-57», – также отмечается в сообщении ведомства.

В частности, Шойгу проинспектировал готовность механообрабатывающей части завода. Главным образом, одного из самых современных в России цеха обработки алюминиевых сплавов, к выполнению масштабного гособоронзаказа.

Большое внимание министр уделил было агрегатно-сборочному производству, где уже в течение нескольких лет действует поточная линия по строительству самолета Су-35С.

Как заявил гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко, по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 года 76 самолетов Су-57. Также в этом году уже переданы 4 машины Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», причем одна из них досрочно.