Нейтрализация токсичного облака: бойцы РХБЗ установили водяную завесу на емкостях с отходами в Усолье-Сибирском

Личный состав сводного отряда Министерства обороны РФ, прибывший в город Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», отработал постановку водяной завесы на емкостях с токсичными отходами.

Согласно замыслу тренировки, во время перекачки химических веществ из аварийных емкостей произошла разгерметизация. Токсичные вещества начали активно испаряться. В целях недопущения распространения ядовитого облака бойцы подразделений войск РХБЗ поставили водяную завесу при помощи четырех одновременно работающих авторазливочных станций АРС-14КМ и универсальной тепловой машины УТМ-80. Благодаря предпринятым мерам военнослужащие смогли нейтрализовать токсичное облако и осадить его на землю, предотвратив таким образом опасность для населения.

Постановка завесы проводилась в целях подготовки подразделений РХБ защиты к основному этапу работ, который стартует после окончания рекогносцировки территории промышленной площадки и близлежащих водоемов.

В учениях по ликвидации последствий было задействовано свыше 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Помимо этого, специалисты отобрали пробы почвы, воды и воздуха вокруг аварийных емкостей для проведения экспресс-анализа.

Сводный отряд МО РФ прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, будет проводить мониторинг химической обстановки. Военнослужащие возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования пройдут на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБЗ.

Подразделения РХБ защиты Министерства обороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.