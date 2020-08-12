Шойгу прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Глава Минобороны РФ проверит выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Комсомольске-на-Амуре.
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где проверит выполнение гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Руководитель оборонного ведомства проинспектирует ход строительства боевых кораблей для ВМФ РФ, а также основные производственные цеха КнААЗ, являющегося филиалом ПАО «Компания "Сухой"». По гособоронзаказу КнААЗ производит истребители Су-35С и Су-57.
Согласно заявлению гендиректора КнААЗ Ильи Тарасенко, исполнение гособоронзаказа в части производства Су-35С в текущем году идет с опережением графика. Также, по его словам, до конца года будет развернуто поточное производство самолета нового поколения Су-57.