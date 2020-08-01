Надежный тыл: кто обеспечивает успешное функционирование российской базы Хмеймим в Сирии

Бойцы службы материально технического обеспечения (МТО) встретили свой профессиональный праздник на авиабазе Хмеймим в Сирии. Здесь, их служба и заметна и трудна. В день приходится заправлять топливом десятки машин, от обычных до многотонных броневиков.

«Мы заливаем горючее в топливозаправщик, который пойдет вместе с колонной техники ЦПВС. Цистерна вмещает 17 кубических метров, машины останавливаются на привале, и там уже идет по заявкам их заправка», - объясняет начальник службы горючего и смазочных материалов Андрей Ладыгин.

Дополнительные резервуары водой заполнены до отказа, меры противопожарной безопасности усилены до предела. В Сирии - самый разгар лета. Южное солнце высушило траву, которая может вспыхнуть в любой момент. Поэтому у пожарных по несколько учебных тревог в день.

Строительство дорог и ремонт, заправка техники, пожарная охрана, организация снабжения, глажка и стирка, работа бань, - чем на гражданке занимается несколько десятков ведомств, в армии ложится на плечи службы материально технического обеспечения. Ее история насчитывает уже 320 лет, - почти столько же, сколько и регулярной российской армии.

«Обеспечить - людям удобства доставить, что бы они на чистом спали, что бы комфортно было, как дома», - говорит о важности своей службы оператор банно-прачечного комплекса Сергей Насеткин.

Без крепкого тыла нет победы, - утверждение известное, но военной базы за три тысячи километров от Москвы это касается особенно. И даже ветеринарная служба, - все это работа тыловиков. Помощники саперов, - минно-розыскные собаки. Их здоровье в руках военнослужащих МТО.

Есть даже лаборатория по определению качества продуктов. Из каждой тонны выбирают несколько килограммов, и тщательно изучают. От этой работы зависит здоровье военнослужащих.

«Пока овощей не соответствующих требованиям ГОСТа не поступало. Все доброкачественное, соответствующее нормативным документам», - успокаивает начальник ветеринарно-санитарной службы Василий Дрягилев.

Военная пекарня - одно из немногих мест, где работает гражданский персонал, а военные повара трудятся в опорных пунктах и частях по всей стране.

За пять лет авиабаза Хмеймим изменилась полностью. Из небольшого аэропорта, где и было то всего - взлетно-посадочная полоса, терминал и несколько ангаров, она выросла в настоящий город, с дорогами, благоустроенными казармами, и всей необходимой военной инфраструктурой.

Никто лучше нас - их девиз, может быть не так широко известен, как у воздушно-десантных войск, но в нем, - вся суть их службы. В любую погоду и время года, под огнем противника, выполнить свой долг, создавая то, без чего невозможна современная, регулярная армия - надежный тыл.