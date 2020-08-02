Председатель ДОСААФ поздравил воинов-десантников с 90-летием ВДВ

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с 90-летней годовщиной образования ВДВ. В период с 2003 по 2007 годы Александр Колмаков занимал пост командующего Воздушно-десантными войсками России.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск. В этом году мы отмечаем особенный праздник – 90-летие создания легендарной "крылатой пехоты". На протяжении десятилетий поколения солдат и офицеров ВДВ бережно хранят и приумножают ратные традиции своих предшественников, блестяще справляются с поставленными задачами, показывают безупречную выучку, сплоченность и верность воинскому долгу», - сказал в своем обращении Колмаков.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам-десантникам, чья отвага и мужество служат примером для нынешних поколений бойцов ВДВ. Специально к празднику, на официальном сайте Минобороны России открылся мультимедийный раздел, посвященный истории и современным будням Воздушно-десантных войск.

На страницах раздела можно ознакомиться с уникальными историческими документами, фотосвидетельствами и другими материалами, посвященными «крылатой пехоте».