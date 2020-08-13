Дымовая маскировка: специалисты РХБЗ укрыли район сосредоточения войск под Волгоградом

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) соединения Южного военного округа (ЮВО) укрыли район сосредоточения своих войск на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках специальных учений.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку района сосредоточения и командного пункта с использованием спецмашин ТДА-М на базе ГАЗ-66, которые укрыли густым белым облаком площадь более 5 квадратных километров. Войска, вооружение, военная техника и командный пункт мотострелкового соединения оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.

В спецучениях РХБЗ приняли участие свыше тысячи военнослужащих соединения и воинских частей РХБЗ ЮВО, а также батальонной тактической группы мотострелковой бригады. Кроме того, в маневрах было задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.