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На страже неба: как живут и работают российские военнослужащие авиабазе Хмеймим в Сирии

Павел Ремнев
20:35 12.08.2020
Военно-воздушные силы отмечают 108-ю годовщину со дня основания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военно-воздушные силы РФ сегодня отмечают годовщину со дня основания – 108 лет на страже неба. Российские летчики в составе ВКС по праву считаются элитой мирового уровня, а самая современная техника помогает им поддерживать этот статус. Праздник военнослужащие проводят в полной готовности в любой момент подняться в небо, в том числе, и за пределами родины.

На авиабазе Хмеймим группа «Заслон» из летчиков и техников контролирует воздушное пространство. Командир авиационного звена Александр в Сирии уже не в первый раз. В дежурный полет он надевает аварийный комплект, получает оружие, так как его нужно обязательно брать с собой. Кто бы ни приблизился к авиабазе Хмеймим, дежурная машина поднимается в воздух. Если свои – провожают вплоть до захода на посадку, чужим показывают, что курс лучше изменить.

Звено многоцелевых истребителей Су-35 готово к вылету в любую минуту - специалисты технической службы заранее проверяют все, в том числе и давление воздуха в шасси, которое должно быть не менее 200 атмосфер. С момента поступления сигнала на пульт до полной готовности к вылету проходит не более десяти минут.

«Сейчас происходило занятие готовности, по команде воздух для обеспечения натренированности летного состава, для выполнения учебно-тренировочных полетов, для поддержания уровня подготовки летного состава», - рассказывает командир.

Боевых вылетов в данное время нет. По сравнению, например, с 2015-м годом, когда небо над Хмеймимом ревом двигателей работающих на форсаже разрывали истребители и фронтовые бомбардировщики, в любую погоду и в любое время суток. И люди, и техника выдержали предельные нагрузки.

«Сложностей-то в принципе нет, все хорошо. Это техника надежная, наша. Одна из последних, новейших», - говорит  техник авиационной группы Игорь Крамарь.

Работы и ночью, и днем на авиабазе очень много - с картами, с технической документацией, изучается район полетов и идет подготовка к вылетам. Есть на базе и место, где можно отдохнуть, - при такой напряженной работе это просто необходимо. В комнате психологической разгрузки играет мягкая, успокаивающая мелодия, на экране – соответствующий видеоряд. Есть даже массажные кресла и очки виртуальной реальности.

Сегодня в парадном строю те, кто не на дежурстве: награждают лучших. Победа над терроризмом в Сирии, - их заслуга. В 2015 году правительственная армия фактически была прижата к средиземному морю, - 80% страны контролировали бандиты. С началом российской операции ход войны изменился. При поддержке авиации сирийские войска смогли отбить все крупные города и вернули контроль уже почти над всей страной.

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