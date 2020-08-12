На Серафимовском кладбище Петербурга почтили память экипажа «Курска»
Сегодня исполняется ровно 20 лет спустя трагедии.
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В Санкт-Петербурге почтили память моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск». Тогда жертвами трагедии стали 118 человек.
Траурные мероприятия прошли на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 подводника. Присутствовавшие принесли цветы к мемориалу погибшим.
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко, родственники погибших подводников, в том числе вдова командира подводного крейсера Ирина Лячина.
Сейчас в городе на Неве проживают семьи 26 моряков подводной лодки «Курск».